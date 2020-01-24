Bergama Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Bergama Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında belediye kadrosunda ve Beta Şirketi'nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

İşçilere ortalama yüzde 15 oranında artış, sosyal haklarda iyileşme sağlandı. Her işçiye sendika hediyesi olarak ferdi kaza sigortası yapılırken, eşine şiddet uyguladığı tespit edilen işçinin 6 ay süresince maaşının ailesine ödenmesi sözleşmeye kondu. Emeğin en kutsal değer olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Hakan Koştu; "İmkanlarımız ölçüsünde işçilerimizin maaşlarına önemli oranda iyileşme yaptık. Emeklerinin karşılığını güle güle harcasınlar" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "ÇALIŞANIN TERİ SOĞUMADAN ÖDEMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Bergama Belediyesi'nde düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Belediye Başkanı Hakan Koştu, Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Şube Başkan Yardımcısı Seher Çevik, Osman Akkuş, İşyeri temsilcileri Erhan Kural, Ferit Özcan, Ali Çanga ve Yusuf Şanlıkaya katıldı. Çalışanın hakkının, terinin soğumadan verilmesi gerektiğine imza töreninde işaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Sendika yetkilileri ve belediyemiz yetkililerinden oluşan iki ayrı komisyon uzun görüşmeler ve istişareler sonucunda bir orta yol bulundu. Belediyemiz imkanları ölçüsünde, sendika tarafından istenen oranları değerlendirdik. İşçimize en iyi oranda zam yapmaya özen gösterdik. Yaptığımız zammın dengeli olduğunu umut ediyorum. Çalışanlarımızla birlikte ilçemize hizmet edeceğiz. Yaklaşık 100 milyon TL. borçla devraldığımız belediye bütçesinin çok sıkıntılı bir dönemde olmasına rağmen işçimize dengeli bir zam yapmaya özen gösterdik. Sendikacı arkadaşları da tebrik ediyorum, pazarlık güçlerinden dolayı bu dönemde alınabilecek en yüksek oranı aldılar. Hiç kimsenin hakkını yemedik, yemeyiz. Ancak bize emanet edilen belediye kaynaklarını da en iyi şekilde yönetmek zorundayız. Hayırlı olsun" dedi.

SENDİKA BAŞKANI ŞİMŞEK'TEN BAŞKAN KOŞTU'YA TEŞEKKÜR

İmza töreninde bir konuşma yapan Sendika Başkanı Gültekin Şimşek'te emekten yana tavır sergileyen Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti. Hizmet-İş Sendikası olarak sözleşme bünyesinde yer alan her işçiye 40 bin TL.'ye kadar ferdi kaza sigortasını hediye olarak yaptıklarını müjdeleyen Sendika Başkanı Şimşek, ayrıca sözleşmeye konulan yeni bir madde ile eşine şiddet uygulayan çalışan olursa maaşının 6 ay süresinde ailesine ödeneceğini söyledi.