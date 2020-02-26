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Bergama Belediyesi yabani ot mücadelesine başladı

Bergama Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimi hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde yabani ot mücadelesine başladı.

26.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:31Bergama Belediyesi yabani ot mücadelesine başladı

Tüm boş alanlar, parklar, yeşil alanlar yol ve kaldırım kenarlarındaki yabani otlar temizleniyor ve ilaçlanıyor.

Ekipler boş arsalarda, kaldırımlarda, mahalle aralarındaki yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yaz mevsiminde kuruyarak yangın tehlikesi oluşturabilecek alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor. Bazı mahallelerde yabani otlar biçilip, ilaçlama yapılarak temizleme çalışmaları tamamlanırken, diğer alanlarda devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü ile Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanlığı tarafından, Belediye Meclis Salonunda "4857 Sayılı İş Kanunu Ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Eğitimi" gerçekleştirildi.


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Kaynak: Bültenler

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