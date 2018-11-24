Bergama Belediyespor-Alibeyköyspor: 2-3

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:40

STAT: 14 EylülHAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Ersin İşsever (xx), Hasan Cebeci (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi (x) - Hakan (xx), Muhammed Şamil (x) (Dk. 71 Mehmet Tatlı x), Tufan Deniz (x), Uğur (xx), Tuncer (x), Serhat (xxx), Ozan Murat (x) (Dk. 79 Mehmet Soyarslan x), Furkan (xx), Samet (xx), Kaan (x) (Dk. 90 Bünyamin)ALİBEYKÖYSPOR: Hamdi (xx) - Ufuk (xxx), Muammer (xx), Selim (xxx) (Dk. 64 Kerim x), Bünyamin (xx) (Dk. 79 Mücahit x), Salih (xxx), Hasan (xxx), Suat (xx), Sefa (xxx), Şahinali (xx) (Dk. 84 Taşkın), Mustafa (xxx)GOLLER: Dk. 40 Selim, Dk. 65 Sefa, Dk. 88 (Pen.) Mustafa (Alibeyköyspor), Dk. 53 Uğur, Dk. 86 Hakan (Bergama Belediyespor)SARI KARTLAR: Serhat, Tufan Deniz (Bergama Belediyespor), Mustafa, Hasan, Muammer (Alibeyköyspor)KIRMIZI KART: Dk. 90 Uğur (Bergama Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçından galibiyet çıkaramayan sonuncu Bergama Belediyespor, konuk ettiği Alibeyköyspor'a da mağlup olarak dipten çıkamadı: 2-3.Konuk takım 40'ıncı dakikada Selim'le öne geçerken, Bergama Belediyespor 53'te Uğur ile beraberliği sağladı. Sefa 65'inci dakikada yeniden Alibeyköyspor'u öne geçirdi ancak 86'da Hakan tabelayı eşitledi. Maçta son sözü 88'inci dakikada penaltıdan Mustafa söylerken, Bergama'da Uğur 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla İzmir ekibi 10 puanda kalıp sonuncu sıradan çıkamadı. Alibeyköyspor ise 14 puana yükselerek umut tazeledi. - İzmir