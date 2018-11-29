Bergama Belediyespor'da Kaytankaş Gitti

29 Kasım 2018 Perşembe 11:02



29 Kasım 2018 Perşembe 11:02

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 10 puanla son sırada kalan Bergama Belediyespor'da teknik direktör Mert Kaytankaş'la yollar ayrıldı. Yönetim, kan değişikliğinin takımı ateşleyebileceğini, bu nedenle görevden ayrılmak istediğini belirten genç teknik adam ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı.Kulübün eski futbolcularından olup 3 yıl sportif direktör, geçen sezon son 9 haftadan itibaren de teknik direktör olarak görev yapan Kaytankaş, takımı ligde tutmayı başarmıştı. Bergama, altyapıda yetişip kulübe her alanda hizmet veren Mert Kaytankaş'a hizmetleri için teşekkür etti. - Bergama