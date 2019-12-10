Haberler » 3. Sayfa » Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu silahlı saldırıda öldü - Haberler

Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu silahlı saldırıda öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi.

10.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:10Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu silahlı saldırıda öldü
'in ilçesinde silahlı saldırı sonucu Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Suna Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıldır aralarında husumet bulunan Hüseyin K. (30) ve Sertaç S. (26) zaman zaman emniyete giderek birbirleri hakkında tehdit edilme suçundan şikayetçi oldu. Bugün akşam saatlerinde ise 35 KD 6656 plakalı hafif ticari araç ile arkadaşı Anıl K'yı (26) da yanına alan Hüseyin K., yolda yürüyen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan 'a (23) silahıyla 8 el ateş etti. Sertaç S. saldırıda yara almazken, yanında bulunan Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yıkıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Kartal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Sertaç S. ve husumetlisi olduğu saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu ticari araç içerisindeki Hüseyin K. ve Anıl K. yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Kartal'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Bergama, Kartal, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:39 HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Genel durumu iyidir - Haberler
00:30 Stoltenberg: AB üyesi olmayan ülkeler NATO için kilit öneme sahip - Haberler
00:28 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9... - Haberler
00:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada... - Haberler
00:23 Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı - Haberler
23:43 Son dakika: Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı - Haberler
22:39 AK Partili Meclis üyesinin Mansur Yavaş'a "artist" demesi gerginlik çıkardı - Haberler
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir - Haberler
20:44 Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü - Haberler
10.12.2019 00:53:08