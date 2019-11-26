Haberler » Güncel » Bergama Belediyespor Şampiyonluğa Kitlendi - Haber

Bergama Belediyespor Şampiyonluğa Kitlendi

Bal ligi 8. grupta liderliğini koruyan Bergama Belediyespor, Bolvadin Belediyespor karşısında aldığı 2-0 galibiyetle puanını 28'e çıkardı.

26.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:25Bergama Belediyespor Şampiyonluğa Kitlendi

Takım arkadaşları sakatlıkları nedeniyle oynayamayan kaptan Emre Can Afacanoğlu ve Kaleci Alper Özdemir'e formaları ile selam gönderdiler.

ONURSAL BAŞKAN HAKAN KOŞTU "HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu; "Takımımızın yenilgisiz yoluna yürümesi ile mutluyuz. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. Başkan Koştu, geçtiğimiz hafta antremanda sakatlanan ve ameliyat olan takım kaptanı Mehmet Can Afacanoğlu ve sakatlığı dolayısıyla çapraz bağ ameliyatı olan kaleci Alper Özdemir'e de geçmiş olsun dilekleri ile acil şifalar diledi.

KULÜP BAŞKANI BİLİR ATALAY "ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kulüp Başkanı Bilir Altay ise "Kulüp olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimize şampiyonluk sevincini Onursal Başkanımız Sayın Hakan Koştu, yönetimimiz, teknik kadromuz ve sporcularımızla birlikte inşallah yaşatacağız. Sakatlanan kaptanımız Emre Can Afacanoğlu ve Kalecimiz Alper Özdemir'e geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum" dedi.

ŞEHİR HAVAYA GİRMEYE BAŞLADI

Belediyespor'un şampiyonluğa adım adım yaklaşması tarihi kent Bergama'da büyük bir heyacan yaşatmaya başladı. Şehir, esnafından çalışanına, yaşlısından gencine pür dikkat Bergama Belediyespor'dan gelen sevinçli haberlere kilitlendi.


Alper Özdemir, Hakan Koştu, Emre Can, Bergama, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
10:41 AKM inşaatında kaza; 1 işçi yaralandı
10:40 Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda yaralanan genç öldü
10:40 ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
10:40 Tırda bulunan 39 cesede ilişkin gözaltılar sürüyor
10:36 Gökalp: "Kadına şiddet konusunda daha etkin hukuksal yollar benimsenmeli"
10:33 Devlet Bahçeli, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili sessizliği bozdu: Atatürk'ün ahı tuttu
10:14 Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu
10:10 Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
09:58 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
09:41 Metroda ürküten ölçüm! Hava kirliliği sınır değerlerin altında
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:42:10