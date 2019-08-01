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Bergama'da 25 koçun vebadan öldüğü belirlendi

İZMİR'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, 25 koçun vebadan öldüğü kesinleşti.

01.08.2019 19:10 Bergama'da 25 koçun vebadan öldüğü belirlendi
İZMİR'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, 25 koçun vebadan öldüğü kesinleşti.
Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, Şerif Duymaz'a (40) ait sürüdeki 25 koç, 26 Temmuz'da telef oldu. Hayvanların veba hastalığı nedeniyle telef olduğu şüphesi üzerine, Yenikent ile etrafında bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş giriş çıkışları yasaklandı. Ölen hayvanlardan alınan örnekler, veba olup, olmadığının tespiti için incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala alınan bu karar, bölgedeki küçükbaş sahipleri ile mahallelileri endişelendirirken, Bergama Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, veba tehlikesi geçinceye kadar karantina uygulamasının süreceği söyledi.
Meraklı bekleyiş sürerken, laboratuvarda yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda Duymaz'ın hayvanlarının veba nedeniyle telef oldukları belirlendi.
Öte yandan Duymaz'ın sürüsündeki 3 koçun daha telef olduğu bildirildi.



Yenikent, Bergama, Güncel

Kaynak: DHA

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