Bergama'da çocuklara Orman Okulu ile doğa eğitimi

Bergama
'da Güzel İşler Derneği tarafından çocukları şehir hayatı ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla Orman Okulu Atölyesi düzenlendi.
Bergama Kozak Yaylası Yerlitahtacı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda Güzel İşler Derneği'nin organize ettiği Orman Okulu Atölyesi'ne yaşları 5 ile 12 arasında değişen 15 çocuk katıldı.
Atölyede çocuklara, hayvanları tanıma, yaşam becerilerini geliştirme ve doğayı temiz tutma konularında bilgilendirmede bulunuldu. Her çocuk ormanın içerisinde bir masal kitabı okudu.
Çocuklar öğretmenlerinin eşliğinde kendilerine kardeş ağaç seçerek ağaca kilden yüz yapıp kardeş ağaçlarına sarıldı.
Öğretmenleriyle birlikte iple tırmanış da gerçekleştiren çocuklar doğa ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.
Orman Okulu Eğitmeni Fatinur Aracı AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Burada çocuklarla beraber çok güzel etkinlikler yaptık. Doğayı tanıma ve sevme, büyük kas, küçük kas gelişimlerine yönelik çalışmalar yaptık. Hepsinin de çok keyif aldığını görüyorum. Mutlu ayrılıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor." dedi.
Çocukların teknoloji bağımlılığına da değinen Arıcı,"Şu anda şehirde çocuklar o kadar çok teknoloji ile iç içeler ki doğayı ve çevreyi biraz unutmuş durumdalar. Onlara bunu yeniden hatırlatmalıyız ve onları biraz da olsa teknolojiden uzaklaştırmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Atölyeye katılan 9 yaşındaki Ateş Öztürk de etkinliğin eğlenceli ve öğretici geçtiğini belirtti.