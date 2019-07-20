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Bergama'da fabrikada kazan patladı

İzmir'in Bergama ilçesinde bir fabrikada kazan patlaması sonucu yangın çıktı.

20.07.2019 19:19 Bergama
İzmir'in Bergama ilçesinde bir fabrikada kazan patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir- Çanakkale karayolu üzerinde Ovacık mevkinde bulunan bir pirina fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı boşaltım alanındaki kazan patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
Bergama, İzmir, 3. Sayfa

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