Bergama'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Çağrısı

Bergama
İlgili Babalar Derneği (BABADER) tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele programı düzenlendi.
İlgili Babalar Derneği üyeleri, Birleşmiş Milletler
Kadın Birimi (UN Women) tarafından belirlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu aktivizm kampanyası için Çınarlı Kahve önünde bir araya geldi.
Dernek Başkanı Hasan Çakır
etkinlikte yaptığı konuşmada, kampanyanın iş bölümü ve şiddet karşıtı mesajları yaygınlaştırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
Çakır, "Çocukların fiziksel bakımına katılmayan babalar, aynı zamanda ev içindeki diğer işleri de paylaşmıyor. Bu sebepten dolayı ilgili babaların sayısı arttıkça çocuklar demokratik ve eşitlikçi bir aile ortamında büyüme fırsatını bulacak ve kuşaklar arası aktarılan şiddet ve eşitsizlik döngüsü kırılmış olacak." diye konuştu.
Etkinlik, müzik öğretmeni Atasoy Sönmez'in gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile sona erdi.
Birleşmiş Milletler,Bergama
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:57