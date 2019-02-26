Bergama'da Kalaycılığın Son Temsilcisi Zamana Direniyor

Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık zanaatının Bergama
'daki son temsilcisi olan 74 yaşındaki İlhan Gökçay, babasından devraldığı mesleğini 59 yıldır yaşatmaya devam ediyor.
Tarihi Şadırvan Camisi yakınındaki 6 metrekarelik dükkanında 59 yıldır kalaycılık yapan İlhan Gökçay, mesleğe çocuk yaşta babasının yanında çırak olarak başladı.
Bergama'da kalaycılık mesleğinin son temsilcisi olan Gökçay, bu meslekten elde ettiği gelirle 3 çocuğunu büyütüp okuttu.
İlhan Gökçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalaycılığın yok olma tehlikesi yaşadığını, her şeye rağmen işini çok sevdiğini söyledi.
Mesleğin tüm sırlarını babasından öğrendiğini dile getiren Gökçay, "Erkek Sanat Enstitüsü'ne giderken hem okuyordum hem de babama çıraklık yapıyordum. Kapları yıkıyordum. Allah ondan razı olsun, yattığı yer nur olsun. Sanatımdan çok memnunum." dedi.
"Sen işi öğren ben sana dükkanı vereyim"
Bakır kaplara her zaman ilgi duyulduğunu ifade eden Gökçay, mesleğini devam ettirecek çırak bulamadığını vurguladı.
Gökçay, şöyle konuştu:
"Bergama ve yöresinde benden başka kalaycı kalmadı. Bir tek ben varım. Ben de gücüm yettiğince yapmaya çalışıyorum. Büyük işler oldu mu yapamıyorum. Yaş kemale ermiş artık. Ufak işlerle idare ediyoruz, geçiniyoruz çok şükür. Burada kiralık dükkan bulabilmek için önceden hava parası vermen lazımdı. Şimdi öyle değil, şimdi istediğin dükkanı al git"
İlhan Gökçay, farklı şehirlerden gelen insanların dükkanını ziyaret ettiklerini, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.
Bergama, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA