Bergama'da kullanılmış kıyafet ve tekstil ürünleri geri dönüşüme kazandırılacak

İsrafın önlenmesi, doğal kaynakların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetiminde farkındalık oluşturulmak üzere 2020 yılını çevre yılı olarak ilan eden Bergama Belediyesi örnek çalışmaları ile göz dolduruyor.

Ambalaj Atık Geri Dönüşüm , Atık Yağ, Atık Pil, Atık Cam ve Miladi Geçmiş İlaçların toplanması yönündeki projelerine bir yenisini daha ekleyen Bergama Belediyesi, tekstil atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve diğer atıklardan ayrı toplanabilmesi için 'Tekstil Atıkları Protokolü' imzalandı. Tekstil atıklarının da geri dönüşümü için harekete geçen belediye yönetimi, "Bergama Belediyesi Çevre İçin ve Ekonomi İçin Tekstil Atıkları Kaynağında Ayrıştırıyor" sloganıyla giysi ve ayakkabı atıklarını tekstil atıkları kumbarasında toplamaya başlayacak.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Hakan Koştu, protokolü imzalayarak çalışmanın startını verdi.Şehrin muhtelif yerlerine önümüzdeki günlerde yerleştirilecek kumbaralar vasıtasıyla kullanılmış kıyafetler toplanarak, geri dönüşüme kazandırılacak.

BAŞKAN KOŞTU; "DOĞAYI KORUMALI, GERİ DÖNÜŞÜMÜ ARTIRIP ATIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRMALIYIZ"

Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde geri dönüşümün önemine dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, "Günlük hayatımızda kullandığımız hemen hemen her şeyin geri dönüşümü var. Geri dönüşümü ilçemizde artırarak, hem yaşadığımız çevreyi daha az kirletmeye özen göstereceğiz. Hem de geri dönüşüm sayesinde ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Bu kapsamda kullanılmış 2. elde yardıma muhtaç ailelerimizin de ihtiyacını görmeyecek oranda yıpranmış, yırtılmış kıyafetlerden battaniye, çarşaftan yorgan, döşeğe her türlü tekstil ürününden eski ayakkabıya kadar her şeyi ilçemizin değişik yerlerine koyacağımız kumbaralara hemşerilerimiz atabilirler" dedi. Başkan Koştu'nun konuşmasından sonra Firma İdari Müdürü Sertaç Sevinç ve saha sorumlusu Cihan Koçer ile protokol karşılıklı olarak imzalandı.