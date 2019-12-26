Bergama'da Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde İzmir geneli Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında yapılacak olan yarışma öncesi Bergamalı Kadri Proje İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, İlçe Müftüsü Hayrullah Yavuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BAŞKAN YARDIMCISI UYAR'DAN BAŞARI MESAJI

Açılışta bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, böylesi güzel ve anlamlı bir yarışmaya Bergama olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Allah Kelamı olan Kuran-ı Kerim'in güzel okunmasıyla manevi atmosferin daha da güzelleştiğine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Uyar, ülkemiz genelinde ve televizyonlarda düzenlenen böylesi yarışmaların yeni hafızların yetişmesi açısından son derece önemli olduğuna işaret etti. Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, konuşmasının son bölümünde yarışmacılara başarı dileğinde bulunarak her birini ayrı ayrı kutladı.