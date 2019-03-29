Bergama'da Sahte Bandrollü Gübre Ele Geçirildi

Bergama
'da sahte bandrollü gübre üretimi yapan bir kişi gözaltına alındı. İzmir
İl Jandarma
Komutanlığından alınan bilgiye göre, sahte bandrollü gübre üretildiği ve gizli olarak satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekipler, Bergama ilçesi Fatih Mahallesi Bağlar
mevkiinde bir depoya düzenledikleri operasyonda, sahte bandrollü gübre ürettiği ve sattığı iddia edilen K.B'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 26 çuval 50 kilogramlık sahte bandrollü gübre ele geçirildi.
Şüpheli K.B. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Jandarma, İzmir, Bergama, Güncel
Kaynak: AA