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Bergama'da servis aracı ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (4)

2 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerinin taşındığı minibüsün TIR'la çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2 işçinin cenazesi, toprağa verildi.

13.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:39Bergama'da servis aracı ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (4)

2 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in ilçesinde, altın madeni işçilerinin taşındığı minibüsün TIR'la çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2 işçinin cenazesi, toprağa verildi. İşçilerden Mehmet Ali Çakmak için Bergama'ya bağlı kırsal Koyuneli Mahallesi'nde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mehmet Ali Çakmak'ın oğulları İbrahim (18) ve Tuncay Çakmak'ın (25) yanı sıra akrabaları ve komşular katıldı. Cenazenin başında bekleyen Çakmak kardeşler, taziyeleri kabul etti. Namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan Mehmet Ali Çakmak'ın cenazesi, götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.Diğer işçi Ramazan Kömürcü de ikindi vakti ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi'nde toprağa verilirken, Emre Parmaksız ve İsmail Ökemen'in cenazelerinin yarın defnedileceği belirtildi.

Davut CAN- Cevdet ŞEN/İZMİR,



Bergama, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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