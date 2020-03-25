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Bergama'da toplu taşımaya Koronavirüs ayarı

Bergama'da Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında şehir içi özel halk dolmuşları, şehirlerarası yolcu otobüsleri ve işçi servislerine yönelik denetimler yapılmaya başlandı.

25.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:11
Bergama'da toplu taşımaya Koronavirüs ayarı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliği'ne gönderdiği genelge doğrultusunda harekete geçen Bergama Belediyesi Zabıta Ekipleri, denetimlerde, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 oranında azaltılıp-azaltılmadığı, yolcuların oturma şeklinde birbirleriyle sosyal temas mesafesine dikkat edilip-edilmediğine bakarak gerekli uyarılarda bulunuyor.

BAŞKAN KOŞTU; "TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA BİR YANDAN DEZENFEKTE BİR YANDAN GENELGE DOĞRULTUSUNDA KONTROLLER YAPIYORUZ"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma yapan şehir içi hatlarda çalışan dolmuşların dezenfekte edildiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bir yandan bu araçları dezenfekte ederken, bir yandan da genelge doğrultusunda denetimlerimizi artırdık. Bu zorlu süreçte bizde belediye olarak her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın da uyarılara dikkat etmesini rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Bergama, Zabıta, Güncel

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