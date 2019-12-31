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Bergama'da Türkü gecesi

Yıllardır amatör bir ruhla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bergama Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu "Yeni Yıl" konserinde performansı ile büyük beğeni aldı.

31.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:09 Bergama'da Türkü gecesi

Şef Derya Çakı yönetimindeki Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, "Yeni Yıl" konserinde sevenleriyle buluştu. Koro Anadolu'nun birbirinden güzel ve duygu yüklü türküleri, Azeri yöresi ve halaylardan oluşan potpuri ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bergama Kültür Merkezi (BerKM) Salonu'nda düzenlenen konser türkü severlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Koro ve solo seslendirilen birbirinden güzel türküler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Konser sonunda Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun eşi Yıldız Koştu, şef Derya Çakı'ya bir buket çiçek vererek, bu güzel konser için teşekkür etti.


Bergama, Güncel

Kaynak: Bültenler

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