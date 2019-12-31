Bergama'da Türkü gecesi

Şef Derya Çakı yönetimindeki Bergama Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, "Yeni Yıl" konserinde sevenleriyle buluştu. Koro Anadolu'nun birbirinden güzel ve duygu yüklü türküleri, Azeri yöresi ve halaylardan oluşan potpuri ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bergama Kültür Merkezi (BerKM) Salonu'nda düzenlenen konser türkü severlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Koro ve solo seslendirilen birbirinden güzel türküler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Konser sonunda Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun eşi Yıldız Koştu, şef Derya Çakı'ya bir buket çiçek vererek, bu güzel konser için teşekkür etti.