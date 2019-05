Bergama'da "Uluslararası 44. Grup Psikoterapileri Kongresi"

Kaynak: AA

Bergama Belediyesi ve Denizli Psikodrama Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası 44. Grup Psikoterapileri Kongresi" Bergama'daki antik çağın sağlık merkezi Asklepion'da başladı.Yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların iştirak ettiği kongrenin başkanı ve Pamukkale Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özdel, yaptığı açıklamada, kongrenin her yıl farklı bir temanın işlendiğini belirterek "Bu sene 'Toprağım ve Bana Kalan İzler' temasını seçtik." dedi.Toprağın önemine dikkati çeken Özdel, "Toprak bütün her şeyi taşıyan, bütün izlerimizi barındıran ve dini inançlarımız, bir takım felsefi görüşlerde de yer aldığı için bu yolculukta her şeye şahitlik eden toprağı esas alalım dedik." ifadelerini kullandı.Kongrenin içeriğine ilişkin bilgiler veren Özdel, Bergama Asklepion'unun önemine işaret ederek "Burası ilk grup psikoterapilerinin yapıldığı yer. Telkin tedavileri, su tedavilerinin ilk başladığı alan. Biz de terapi kongresini 44 yıldır bu alanda yapıyoruz. Bizim için çok önemli bir alan Asklepion." diye konuştu.Kongreye katılan yüksek lisans öğrencisi Ecem Takanoğlu, ilk kez katıldığı kongrenin öğrenciler için bir çok fırsat barındırdığını belirterek "Çok heyecanlıyım ve Psikodrama ile tanışmamın birinci yılında burada olmak benim için çok büyük mutluluk. Burada uluslararası bir kongre olduğu için yurt dışından hocalarla tanışmak ve onlarla konferansta olmak bizim için büyük bir şans. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. O yüzden burada olmak kariyerim adına çok önemli olduğunu düşündüğüm için buradayım." dedi.Üç gün sürecek kongrede, alanında uzman akademisyenler tarafından "İnsan toprağını taşır gittiği yere", "Toprak sesleniyor, bana başka masallarla gel", "Toprağın sesini dinlemek", "Toprağın çağrısı ve ikilemlerimiz", "Suça eğilim ve baş etme", "Öfkemizi düzenlemek mümkün mü?", "Her üzüntü depresyon mudur, ne zaman tıbbi yardım aramak gerekir?" konularında konferanslar verilecek Pamukkale Üniversitesi