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Bergama'da Yeşilçam şarkıları hep bir ağızdan söylendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans Ve Müzik Topluluğu Yeşilçam şarkıları Bergamalı müzik severler ile buluştu.

21.09.2019 14:43Bergama'da Yeşilçam şarkıları hep bir ağızdan söylendi

Bergama Kültür Merkezinde (BerKM) düzenlenen ve bir döneme damgasını vuran Yeşilçam şarkıları ve filmlerinden alınan kısa kesitlerin harmanlanarak bir araya getirildiği konser izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Farklı makamlardan birçok şarkıyı seslendiren İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, söyledikleri şarkılarla müzik severlere keyifli anlar yaşattı. Şavk Kırçiçek'in şefliğinde koro,'Sevemedim Karagözlüm', 'Nar Tanem', 'Aşk Bu Değil Mi?', 'Bu Oyun Bitti', 'Duydum Ki Unutmuşsun', 'Böyle Bir Kara Sevda', 'Bir Teselli Ver' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi 18 parçayı seslendirdi.


Bergama, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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