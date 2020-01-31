Bergama'dan Elazığ'a yardım aracı yola çıktı…

Elazığ 'da meydana gelen depremin ardından Bergama Belediyesi'nin hazırladığı yardımlar bölgeye doğru yola çıktı. Bergama'dan uzanan yardım eli için herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Zor günlerde kenetlenen bir milletiz. El ele vererek sorunları hep birlikte aşmamızın önünde hiçbir engel yok" dedi.

Bergama Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası Bergama kaymakamlığı, resmi kurumlar ve duyarlı vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Toplanan battaniye, kışlık çocuk ve yetişkin kıyafetleri, elektrikli ısıtıcılar ve gıda malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere belediye kamyonuna, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ve resmi kurum müdürleri tarafından belediye görevlileri ile birlikte tek tek yüklendi. Kampanyaya katkı veren herkese teşekkür eden Başkan Koştu, "Paylaşma kültürümüz ve dayanışma ile aşamayacağımız engel yok. Bu zor günleri kenetlenerek hep birlikte aşacağız. Desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize teşekkürler" dedi. Yardım aracı malzemelerin yüklenmesinin ardından Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı.

MADEN KAZASINDA BABASINI KAYBEDEN ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNDEN DUYGULANDIRAN MEKTUP "KÜÇÜK YÜREKTEN BÜYÜK ÖZVERİ"

Bergama'da toplanan yardım malzemeleriaraca yüklenmek üzere düzenlenirken, bir yardım torbasının içerisinden Soma Maden Faciası'nda babasını kaybeden 8. Sınıf öğrencisinin yazdığı pusula tesadüfen bulundu.Pusulayı bulan Belediye görevlisi Oktay Ertürk ve beraberindekiler yazılanları okuyunca duygulu anlar yaşandı. Pusula'da "Merbaba, ben İzmir Bergama ilçesinden gönderiyorum bu yardımı. Sizleri çok iyi anlıyorum. Ben de Soma Maden Faciası'nda babamı kaybettim. Biz de çok zor zamanlar geçirdik. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum" diye yazdı. Tesadüfen bulunan pusula Belediye görevlileri tarafından yine aynı hassasiyetle yardım malzemeleri arasına konularak Elazığ'a gönderildi. Durumun iletildiği Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Biz 7'den 70'e ne kadar yürekli, yardımlaşmayı seven bir millet olduğumuzu ortaokul öğrencisi bu kardeşimizin mektubuyla bir kez daha anlamış olduk. Allah milletimize bir daha felaket yaşatmasın" dedi.