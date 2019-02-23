Bergama Dereköy Öğrencilerinden Nefis Sergi

Bergama Kültür Merkezi BerKM'nin fuaye salonunda yer alan serginin açılışına Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Ahmet Telek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sadettin Uysal, Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kahyaoğlu ve Ümit Atlam, Meclis Üyeleri, Veli-Der Bergama Şubesi Temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldılar.

Etkinlik resim sergisinin açılması ile başladı.Sergi açılışı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sadettin Uysal, Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kahyaoğlu ve öğrenciler tarafından yapıldı. Açılışta sergi ile ilgili konuşan Dereköy EBSO Ortaokulu Resim Öğretmeni Burcu Akgün; "Bu sergi 3 yıllık bir emeğin karşılığında oluştu. Sergide 35 öğrencimiz yer alıyor. Bugün için inanılmaz emek harcadılar. Her birini tek tek kutluyorum. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Burcu Akgün ayrıca serginin 24 Şubat Pazar gününe kadar açık kalacağını da belirtti.

Kaynak: Bültenler