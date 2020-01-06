Bergama Deve Güreşi festivali büyük ilgi gördü

Bölgenin en büyük deve güreşi organizasyonlarından birisine sahne olan Bergama Arenası'nda Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin gözde Pehlivan Develeri kıran kırana güreşti. Güreşleri Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Yörük Ali Paşa lakaplı Emekli Tuğgenaral Ali Aydın, Dünyaca ünlü Bergamalı Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutan Vekili Sefa Aydoğdu, Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Rafet Uslu, Ak Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, Ak Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Ak Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, İlçe Müftüsü Hayrullah Yavuz, Bergama protokol üyeleri ve yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun himayesinde gerçekleştirilen festivalde, birçok izleyici güreşleri kamyon ve traktör kasaları üzerinden takip etti. Zaman zaman arenadan kaçan develerin seyircilere doğru ilerlemesi, heyecanın daha da artmasına neden oldu.

BAŞKAN KOŞTU; "AMACIMIZ BU YÖRÜK KÜLTÜRÜ'NÜ YAŞATMAK"

Güreşlerin güzel bir havada, birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Böylesi güzel festivallerle Yörük Kültürü'nü yaşatmayı amaçlıyoruz. Geleneksel hale gelen Deve Güreşleri Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Güreşlerimize pehlivan develeriyle katılan ve hemşerilerimizin hafta sonunu böylesi bir etkinlikle geçirmelerini sağlayan uzak ve yakından gelen misafirlerimize, Güreş Komitesi Başkanı Mahmut Geyikli'ye ve güreş komitemizin üyelerine teşekkür ederim" dedi.

KUPA GÜREŞLERİ HEYECANI ARTIRDI

100 pehlivan devenin güreştiği Bergama Arena'da kupa güreşleri heyecanı doruğa taşıdı. İzleyicilerden büyük alkış alan Kupa Güreşleri 5 dalda yapıldı.

Bergama Kaymakamlık Kupası: Bergama'dan Çakırcalı, Çanakkale Saraycık'tan Sefa Balkış arasında

Bergama Belediye Başkanlığı Kupası: Bergama'dan Çılgın Şanlı, Aydın Germencik'ten Çılgın Akın arasında

Bergama Emniyet Müdürlüğü Kupası: Zeytindağ'dan Teodora Keskin, Aydın Umurlu'dan Nambırone arasında

Bergama Jandarma Komutanlığı Kupası: Poyracık'tan Ceylan 1, Aydın Atça'dan Kılıçbey arasında

Bergama Deveciler Kültürü ve Deveciler Derneği Kupası: Çanakkale Ezine'den Köroğlu, Aydın Umurlu'dan Bayramoğlu arasında yapıldı.

Güreşler sonrası deve sahiplerine kupaları düzenlenen törenle verildi.