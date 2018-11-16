BERGAMA OSB'DE Altyapı Tamam, Yatırımcıya Davet Var

179 hektar alan üzerine kurulu olan ve 76 adet sanayi parseli bulunan Bergama OSB'de hâlihazırda 2 adet firma faaliyet gösteriyor. Bölgede 500 kişi istihdam ediliyor. Altyapı çalışmaları aralıksız devam eden bölgede yolların asfaltlama işleri ise ara vermeden devam ediyor. Bölge kalkınmasında büyük rol oynayacak ve istihdamı artıracak projelere hazır bir altyapı oluşturduklarını ifade eden Bergama OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek; "Yatırımcıyla birebir diyalog kuran, çözümcü bir yönetim anlayışına sahibiz. Altyapı imkânları bulunan, ulaşımı kolay, fiyatları uygun olan bölgemize, yatırımcıları davet ediyorum" dedi.

YATIRIMCILARIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Bölgede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ve yapılan işlerin en kısa zamanda yatırımcıların hizmetine sunulacağını söyleyen Bergama OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek; "Temiz su, pis su, yağmursuyu, yangın suyu, elektrik iletim ve dağıtım hatları ile ana trafolar, internet ve telefon hatlarının imalatlarına 2017 yılından bu yana aralıksız devam ediyoruz. Yine bu süreçte kullanım suyu amaçlı su depomuzun ve terfi sistemimizin inşaatını da tamamlayarak devreye aldık. Bölgemizin sınırlarına tel çit imalatlarını, dere ıslahı ve açık kanal işlerimizi tamamladık. İzmir – Çanakkale yoluna bağlantı yolumuzun asfalt ve kaldırım işlerini bitirdik. Altyapısını yaptığımız yollarda parsel istinat duvarı yapımı işlerini ve 7 km yolun güzergâhını açarak zemin sağlamlaştırma işlerini de tamamladık. Şimdi de biraz önce belirttiğim altyapı imalatları tamamlanan yolların sıcak asfalt işlerini yapıyoruz, kasım sonuna kadar yaklaşık 4 km yolun asfaltlama işlerini tamamlayıp yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

ALTYAPISI TAMAMLANMIŞ PARSEL SAYIMIZI 53'E ÇIKARACAĞIZ

Başkan Telek; "Yapılan tüm bu işler neticesinde bölgemizdeki 35 adet parsele asfalt kaplı yolları da dâhil altyapı hizmeti verebilir konuma gelmiş bulunmaktayız. Yatırımcılar bu parsellerde istedikleri an tesislerini inşa edebilirler, tüm altyapıları tamamlandı. 2019 yılı programımızda, 2 adet caddemizin tüm altyapılarının ve asfaltlama işlemlerinin tamamlanması yer alıyor. Böylece yatırımcıya sunulabilecek altyapısı tamamlanmış parsel sayımızı 53'e çıkaracağız. Yine önümüzdeki yıl bölge müdürlüğü binamızı inşa edip, faaliyete geçireceğiz. Elbette yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının peyzaj işlerini de göz ardı etmiyoruz. Ağaçlandırma ve çevre düzenleme işlerine bu ay içerisinde start vereceğiz" dedi.

LM WİND POWER EK TESİS İMALATINA BAŞLIYOR

Başkan Telek ayrıca; "2017 – 2018 döneminde toplamda 83.000 m2 yüzölçümlü 9 adet parsel tahsisi yaptık. Bu firmalar tesis inşaları için proje çalışmalarını sürdürüyor. Hatta 3 firma inşaat ruhsatı için projelerini tarafımıza sundu. 2019 yılında bu firmaların tamamı inşaatlarına başlayacak. Ayrıca, LM WİND POWER firması da ek tesis imalatına başlıyor, hem tesis alanları büyüyecek hem de çalışan sayıları artacak" dedi.