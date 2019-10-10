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Bergama Ticaret Odası'ndan DTSO'ya ziyaret

Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

10.10.2019 16:30Bergama Ticaret Odası'ndan DTSO'ya ziyaret
Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Bergama Ticaret Odası heyetini, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Ercan Tayınlamak ve Erdal Avşar, Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanlar karşıladı. Burada konuşan Meclis Başkanı Birtane, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, iş insanlarının birbirini yakından tanımalarının ekonomik alana pozitif yansıyacağını söyledi. Birtane, "Her iki oda üyeleri arasındaki ticari ve beşeri ilişkileri geliştirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız. Bugün burada bunun temellerini atmış olacağız. Yakın bir zamanda Bergama'ya iadeyi ziyarette bulunacağız" dedi.

Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper de, "Bu nazik karşılamadan dolayı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyorum. Türkiye'de yaklaşık 365 oda var. Bu odaların kendi içlerinde bu tür ilişki içerisine girmeleri önce dostluğu daha sonra ise ticareti geliştirecektir. Ticaretin ve dostluğun gelişmesi birçok engeli de ortadan kaldıracaktır" diye konuştu.

Ziyarette Diyarbakır ve Bergama'nın yatırım yapılabilirlik durumu ve teşvikler hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bergama, Ekonomi

Kaynak: İHA

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