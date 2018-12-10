Bergamalı Sporcular Pınar Karşıyaka'nın Konuğu Oldu

Bergama Belediyespor U14 ve U12 Kız Basketbol Takımları, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Pınar Karşıyaka'nın Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında konuk oldu. Maça antrenör Can Kayalarlıoğulları sorumluluğunda giden Bergamalı sporcular maç sonunda Pınar Karşıyakalı ve Türk Telekom oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çekildiler.

Maç sonrası Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı sosyal medya hesaplarından Bergama Belediyespor Kız Basketbol Takımlarına teşekkür mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda; " 10.hafta karşılaşması olan Türk Telekom Basketbol maçında, Sosyal Sorumluluk Tribününde Bergama Belediyespor U14 ve U12 Kız Basketbol Takımları konuğumuz oldu. Karşılaşma boyunca bize verdikleri destek ve pozitif enerji için misafirlerimize teşekkür ederiz" denildi.

Bergama Belediyespor U14 ve U12 Kız Basketbol Takımlarının antrenörü Can Kayalarlıoğulları ise; "Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'nün Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom maçının konuğu olduk. Bu gibi projeler çocuklarımıza hem tecrübe kazandırıyor hem de aralarındaki arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor. Ayrıca basketbol sevgisini daha da pekiştiriyor. Ben çocuklarımıza ilişkin her projede arkamızda duran ve bizi destekleyen Bergama Belediye Başkanımız Mehmet Gönenç ve bizi ağırlayan Pınar Karşıyaka Basketbol Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.