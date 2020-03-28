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Bergamo Belediye Başkanı: "Milano'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçı bir biyolojik bomba etkisi yaptı"

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, yaptığı açıklamada Milano'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçının biyolojik bomba etkisi yaparak, korona virüs salgınının başlangıcı olduğunu dile getirdi.

28.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:23
Bergamo Belediye Başkanı:
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori , yaptığı açıklamada Milano 'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçının biyolojik bomba etkisi yaparak, korona virüs salgınının başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölüm oranlarında Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşti. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergoma şehri salgından en çok etkilenen kentlerin başında geliyor. Belediye Başkanı Giorgio Gori, yaptığı açıklamada Bergamo'da görülen korona virüs vakalarının çok yüksek olmasının nedeni olarak, 19 Şubat'ta Milano'da oynanan Atalanta ve Valencia takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı olabileceğini ifade etti. Gori, çok sayıda bilim insanının kendi ile aynı fikirde olduğunu belirtti. Gori, ülkede ilk korona virüs vakasının 23 Şubat'ta ortaya çıktığını hatırlatarak, "Maalesef o sıralarda yeni tip korona virüs aramızda dolaştığından haberimiz yoktu. Milano'ya giden 40 bin taraftar birbiriyle temas eti ve virüs yayıldı. Maç biyolojik bomba etkisi yaptı." açıklamasında bulundu. Gori, korona virüsün yayılmasının sadece maçla ilişkilendirilemeyeceğini belirtirken, "Olayların kıvılcımını, bilinmeyen bir zatürre ile Alzano Lombardo Hastanesi'ne giden hasta yaktı. O hasta; doktorları, hemşireleri ve diğer hastaları enfekte etti ve salgının kaynağı oldu" dedi.

Atalanta takımının stadyumunun UEFA kriterlerine uymadığı gerekçesiyle karşılaşma Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanmıştı. Valencia kulübü tüm takımın, teknik heyetin ve görevlilerin testlerinin 3'te 1'inin pozitif çıktığını açıklarken, Bergamo ekibinde ise yedek kaleci Marco Sportiello'nun korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

İtalya'da toplam korona virüs vakası 92 bin 472'ye, hayatını kaybedenler ise 10 bin 23'e ulaştı. - MİLANO

Kaynak: İHA

Etiketler: Milano, Gori, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Bergamo Belediye Başkanı: 'Milano'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçı bir biyolojik bomba etkisi yaptı' - Haberler

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