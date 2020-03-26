Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bergamo'da İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezi kuruluyor

Rusya'dan İtalya'ya gönderilen ve aralarında doktor, virolog, epidemiyolog ve bilim insanlarının bulunduğu yardımlar Bergamo kentine ulaştı.

26.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
Bergamo'da İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezi kuruluyor

Rusya 'dan İtalya 'ya gönderilen ve aralarında doktor, virolog, epidemiyolog ve bilim insanlarının bulunduğu yardımlar Bergamo kentine ulaştı. Yerel medya, Bergamo'daki hastaların tedavisi için İtalya-Rusya koronavirüs (Covid-19) müdahale merkezi kurulacağını duyurdu.

Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla gönderilen yardım, dün İtalya'ya ulaştı. Çok sayıda tıbbi malzemenin, virologların, epidemiyologların ve bilim insanlarının bulunduğu konvoy, Bergamo'ya geldi. Rus medyası, Bergamo kentinde İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezinin kurulacağını ve hastaların tedavilerine yarın başlanacağını duyurdu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Rusya, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Bergamo'da İtalya-Rusya koronavirüs müdahale merkezi kuruluyor - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD’li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Fenomen dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi Haberler
Fenomen dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72’ye yükseldi Haberler
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72'ye yükseldi
Uyanık kuaförün koronavirüse karşı aldığı önlem ’Pes’ dedirtti Haberler
Uyanık kuaförün koronavirüse karşı aldığı önlem "Pes" dedirtti
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi Haberler
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı

Son Dakika Dünya Haberleri

15:21: Malatya'da 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi - Haberler 15:21: Kaçak yolla yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin adet tıbbi eldiven ele geçirildi - Haberler 15:19: Karabük'te çekirge istilası korkuttu - Haberler 15:17: Polisten toplu taşıma araçlarına 'sosyal mesafe' kontrolü - Haberler 15:17: G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında ABD'nin 'Vuhan virüsü' ısrarı - Haberler 15:05: Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı - Haberler 14:56: İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü 14:19: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla - Haberler 13:48: Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi - Haberler 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur