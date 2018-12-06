Berger'den Başkan Gülbay'a Teşekkür Mektubu

06 Aralık 2018 Perşembe 17:26



06 Aralık 2018 Perşembe 17:26

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'a kendilerini ilçede ağırlarken gösterdiği misafirperverlikten dolayı yazdığı mektup ile teşekkür etti.23 Ekim günü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye Büyükelçileri ile birlikte Buldan'ı ziyaret eden Berger, Buldan'da gördüğü yakın ilgi ve misafirperverlik için kendilerine ev sahipliği yapan Başkan Gülbay'a bir mektup gönderdi. Berger yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:"23 Ekim 2018'de AB'nin Misyon Ziyaretleri Programı kapsamında, sıcak konukseverliğiniz ve değerli işbirliğiniz için şahsınıza ve personelinize gönülden teşekkür ederim. Sizinle tanışmak ve görüş alışverişinde bulunmak büyük bir zevkti. Bu vesileyle Buldan El Sanatları Tekstil Merkezi'nde ve Buldan Belediyesi Kültür Merkezi'nde (BELKÜM) bize ev sahipliği yapmaktan ve Buldan'daki geleneksel tekstil ustalarıyla tanışma fırsatı vermekten dolayı içtenlikle minnettarlığımı ifade etmek isterim. İçtenlikle yakın gelecekte sizinle birlikte çalışmaya devam etmeyi umuyoruz." - DENİZLİ