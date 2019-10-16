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Bergüzar Korel, Amerika'da gündeliğe giden ablası hakkında ilk kez konuştu!

"Amerika'da gündeliğe gidiyorum" açıklamasıyla gündeme gelen Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bergüzar Korel, ablası hakkında ilk kez konuştu.

16.10.2019 16:16

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, evliliği hakkında ilginç iddialar ortaya atan ablası hakkında ilk kez konuştu. Korel, "Aile fertlerimizin seçimlerine saygı duyuyoruz" dedi.

AMERİKA'DA GÜNDELİKÇİ OLDU

2005 yılında hayatını kaybeden oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızları Zeynep Korel, Amerika'da günlüğü 400 TL'ye temizlikçilik yapmaya başladı. Magazin gündemini sarsan bu olaydan sonra Zeynep Korel,kardeşinin evliliğinin bebek sayesinde devam ettiğini iddia etmişti. Ortaya atılanbir diğer bomba iddia ise Zeynep Korel'in Amerika'da bir kadınla evli olduğuydu.

BEBEK KONTROLÜNE GİTTİ

Geçtiğimiz akşam eşi Halit Ergenç'le Nişantaşı'nda görüntülenen Bergüzar Korel, ablası hakkında ilk kez konuştu. İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan ve kontrol için doktora gelen Korel, muayene çıkışı ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ONUN TERCİHİDİR SAYGI DUYUYORUZ"

Korel ablası hakkında "Biz bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına saygı duyduk. Kendisi paylaştı, onun tercihidir. Saygı duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Bergüzar Korel, Amerika'da gündeliğe giden ablası hakkında ilk kez konuştu!

Amerika Birleşik Devletleri, Bergüzar Korel, Zeynep Korel, Magazin

YORUMLAR(11)
ADINIZI YAZIN:Herkes kendinden sorumlu hic kimse ayni mezara girmiyecek sanki müslümanlarin hepsi cennetlik
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0 0
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BATUHAN:Kâfir kadınlar imân etmediklerinden dolayı , iman eden kadınlar da gâvur kadınlar gibi yaşadıklarından dolayı , inanmadıkları O Cehennemde azab görecekler.
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2 6
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BUG:siz şafak sezerin abisini görün bide :D
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2 0
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TAMER:Ablası bir kadınla evli buna saygı duyarız diyor işte bu zındıkların aile anlayışı.
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3 7
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ROK:siz böyle şuursuz bir sekilde yadırgadıkca allah başına verir elbet , oğlun der baba ben suphiyle evlencem görürsün sende
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9 0
XXX:bergüzer korelin ablası diye sultan gibi gezecek hali yok. . . mesleği becerisi elinden gelen iş ne ise onu yaoıyor ne var yani. . . doktor olmak, mühendis, kuaför vs vs olmak gibi bir meslek temizliğe gitmekte. . . . .
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14 0
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VVV:Bravo. Senin gibi düşünen insanlara ihtiyacımız var.
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4 0
SEREN CANJ:Çok doğru konuşuyor bergüzar herhez kendi hayatını yaşar kimene gerçi bizim ülkemizde herhez herhezin hayatına burnunu sokar arkadan konuşma da ilk sırada ülke neyse herhez önce kendi kapısının önündeki pisliği temizlesin önce hadi bakalım
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7 4
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:P:son herhez bükücü
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1 0
HERHEZCİ AYAĞINIZA GELDİ:Herhez ne dayı? Herkes olmasın o?
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6 0
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