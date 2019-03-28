Bergüzar Korel Dizi Oyunculuğunu Bıraktı

Ekranların aranılan yüzü oyuncu Bergüzar Korel, "Tiyatroya dönmek harika bir şey. Tek kişilik bir oyunda sahne alacağım. Dizi setleri beni çok yordu, dönmeyeceğim" dedi.

AÇIKLAMAYLA ÜZDÜ

Eşi Halit Ergenç'le ekranların en yakışan çifti olan ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Bergüzar Korel'den dizi hayranlarını üzen bir açıklama geldi.

"DİZİ SETLERİ BENİ ÇOK YORDU"

15 yıl sonra tiyatro sahnesine döneceği için heyecanlı olduğunu belirten Bergüzar Korel, ''Tiyatroya dönmek harika bir şey. Tek kişilik bir oyunda sahne alacağım. Dizi setleri beni çok yordu, dönmeyeceğim. Bu şekilde hayatımdan çok memnunum. Aileme, arkadaşlarıma zaman ayırabiliyorum" şeklinde konuştu.