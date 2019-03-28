28 Mart 2019, 10:35
»»

Bergüzar Korel Dizi Oyunculuğunu Bıraktı

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, dizi setlerine dönmeyeceğini söyledi. Korel, kariyerine tiyatroyla devam edeceğini açıkladı.

Ekranların aranılan yüzü oyuncu Bergüzar Korel, "Tiyatroya dönmek harika bir şey. Tek kişilik bir oyunda sahne alacağım. Dizi setleri beni çok yordu, dönmeyeceğim" dedi.

AÇIKLAMAYLA ÜZDÜ

Eşi Halit Ergenç'le ekranların en yakışan çifti olan ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Bergüzar Korel'den dizi hayranlarını üzen bir açıklama geldi.

"DİZİ SETLERİ BENİ ÇOK YORDU"

15 yıl sonra tiyatro sahnesine döneceği için heyecanlı olduğunu belirten Bergüzar Korel, ''Tiyatroya dönmek harika bir şey. Tek kişilik bir oyunda sahne alacağım. Dizi setleri beni çok yordu, dönmeyeceğim. Bu şekilde hayatımdan çok memnunum. Aileme, arkadaşlarıma zaman ayırabiliyorum" şeklinde konuştu.

Magazin



YORUMLAR (7)
MURAT: şabaniye ye dönmüş. zaten kimse artık izlemezdi ki
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
HAYRİ.: karı koca birlikte yükünüzü aldınız tabi. yoksa altın yumurtlayan tavuk bırakılırmı.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
.: uzun saçlarını ödedim berguzar korelin çok güzeldi.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KARATAŞ: Yeter zaten kazanacagi parayi kazanmis.Arada reklamlarda oynar,arada meslegiyle ilgili bur seyler yapar.Evi,ailesi,cocugu,ahbaplari var insanlarin.Bana soran yok ama güzel karar..
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KIZGIN: Çok üzüldüm ne yaparız şimdi vah geride kalana büyük kayıp
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz