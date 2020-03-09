Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu!
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
09.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:44
Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine "Han " adını verdi.
Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti.
Kaynak: Snob Magazin
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Etiketler : Bergüzar Korel, Anne, Han, Magazin
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