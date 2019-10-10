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Bergüzar Korel'in Amerika'da gündeliğe giden kız kardeşi Zeynep Korel'den bomba iddia!

Oyuncu Bergüzar Korel'in Amerika'da gündeliğe giden kız kardeşi Zeynep Korel, kız kardeşinin evliliğinin bebek sayesinde devam ettiğini iddia etti.

10.10.2019 10:33

2005 yılında hayatını kaybeden oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızları Zeynep Korel, Amerika'da günlüğü 400 TL'ye temizlikçilik yapmaya başladı. Magazin gündemini sarsan bu olaydan sonra Zeynep Korel, Söylemezsem Olmaz programında kız kardeşi Bergüzar Korel'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

GÜNLÜĞÜ 400 LİRAYA TEMİZLİĞE GİDİYOR

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın özel haberine göre; Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Korel, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitirdi ve birçok şirkette yöneticilik yaptı. İki kitap yazan Zeynep, şimdilerde temizlik işçisi oldu. Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor.

"EVLİLİĞİ BEBEK SAYESİNDE DEVAM ETTİ"

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, programa yaptığı açıklamada ailesi tarafından dışlandığı için Amerika'da temizlikçilik yaptığını ve kardeşinin evliliğinin bebek sayesinde devam ettiğini iddia etti.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu gelişmelerden sonra sessizliğini koruyan Bergüzar Korel'in iddialara ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Bergüzar Korel'in Amerika'da gündeliğe giden kız kardeşi Zeynep Korel'den bomba iddia!

Amerika Birleşik Devletleri, Bergüzar Korel, Zeynep Korel, Magazin

YORUMLAR(5)
ZAALLILAR:Vay be anneye kardeşe bak paraya dur demişler evlatları temizliğe gidiyor
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PRENSES:orda kazan da türkiyede harca o para orası için çok değil ama burası için rahat bi hayat olabilir
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BERGÜZAL K.:günlüğü 400 liradan ayda 12000 lira para kazanıyorsun daha ne istiyorsun
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MEHMET YILMAZ:12000 tl eşittir 2000 dolar yani bir kira parası orda
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:En az 8.000 bin kiraya, Türkiye den çık biraz beyin olarak:)
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