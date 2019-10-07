Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel, yurt dışında evlere temizliğe gitmeye başladı

2005 yılında hayatını kaybeden oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızları Zeynep Korel, Amerika'da günlüğü 400 TL'ye temizlikçilik yapmaya başladı.

400 TL'YE TEMİZLİK YAPIP 70 TL'YE KÖPEK GEZDİRİYOR

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının özel haberine göre; Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Korel, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitirdi ve birçok şirkette yöneticilik yaptı. İki kitap yazan Zeynep, şimdilerde temizlik işçisi oldu. Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor.

"BUNUN DAHA AŞAĞISI YOK"

Yeni hayatıyla ilgili konuşan Zeynep Korel, şunları söyledi: "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil.

"BABAMI ÇOK ERKEN KAYBETTİM"

Babam hayatta olsaydı bana 'Temizlik yapma sana küçük bir şirket kuralım' derdi. Ben babamı çok erken kaybettim. Ben küçük anneydim. Benim bir ergenliğim ve yapmam gereken çocukça şeylerim olmadı. Çok küçükken çalışmaya başladım. Ben büyürken kimse bana 'Aferin kızım' demedi. Anneler babalar evlatlarınıza yaptığı şeyler için alkış tutun. Lütfen şiddetten uzak durun. Her anne baba iyidir ama her anne baba hata yapar. Rahmetli babamın söylediği gibi yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum."

KARDEŞİ VE ANNESİNİN İMKANLARINI REDDETTİ

Temizlik takıntısı olan Zeynep Korel, kız kardeşi Bergüzar Korel ve annesinin sunduğu imkanlara rağmen yurt dışındaki yaşantıyı tercih etti. İşlerini ilerletmeye çalışan Korel, kendisine bir temizlik şirketi kurmaya hazırlanıyor.