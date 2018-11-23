Bergüzar Korel, Sesiyle Kulaklardaki Pası Sildi!

YouTube üzerinden yayın yapan Ezgi Mola'nın programına konuk olan Bergüzar Korel sesiyle hayranlarını büyüledi.

"10 PARMAĞINDA 10 MARİFET VAR"

Bergüzar Korel'in şarkıcı söylediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Korel, sesiyle hayranlarından tam not aldı. Korel'in şarkı söylediği programa yorum yapan bir hayranı, "Vay be sese bak, 10 parmağınızda 10 marifet var." yorumunu yaptı. Başka bir hayranı ise "Müzik piyasasına girse ortalığı sallar. Şarkı söylemeyi biliyorum diyenler örnek alsın bu sesi." yorumunu yaptı.