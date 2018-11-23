23 Kasım 2018, 23:20
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Bergüzar Korel, Sesiyle Kulaklardaki Pası Sildi!

Ezgi Mola'nın YouTube üzerinden yayın yaptığı programa konuk olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, şarkı söylediği anlarla izleyicileri kendine hayran bıraktı.

YouTube üzerinden yayın yapan Ezgi Mola'nın programına konuk olan Bergüzar Korel sesiyle hayranlarını büyüledi.

"10 PARMAĞINDA 10 MARİFET VAR"

Bergüzar Korel'in şarkıcı söylediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Korel, sesiyle hayranlarından tam not aldı. Korel'in şarkı söylediği programa yorum yapan bir hayranı, "Vay be sese bak, 10 parmağınızda 10 marifet var." yorumunu yaptı. Başka bir hayranı ise "Müzik piyasasına girse ortalığı sallar. Şarkı söylemeyi biliyorum diyenler örnek alsın bu sesi." yorumunu yaptı.

Ezgi Mola,Bergüzar Korel
23 Kasım 2018 Cuma 23:20



YORUMLAR (2)
HÜSEYİN : Bu kadın aşk aşk
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KULAKLARIN PASINI: Gözlerin çapağını, burnun akıntısını siler. Hastabakıcı mı olsa acaba.
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