Hayatını Kaybeden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Kimdir?

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, 28 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, 13 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Dün ise Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi. Peki Beril Dedeoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Beril Dedeoğlu hakkında merak edilenler ve hayatı...

BERİL DEDEOĞLU KİMDİR?

Beril Dedeoğlu veya tam adıyla Hatice Beril Dedeoğlu, 9 Aralık 1961'de Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.

Beril Dedeoğlu; Agos, Yeni Şafak, Zaman ve Today's Zaman gazetelerinde çalıştı. Ayrıca Samanyolu TV ve TRT Haber televizyon kanallarında çeşitli haber programlarında yer aldı. Akademik kariyerinin yanı sıra, Star ve Daily Sabah gazetelerinde uluslararası ilişkiler alanında köşe yazarlığı yapmıştır.

Beril Dedeoğlu'nun akademik kariyerine, 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak başladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığına getirildi. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde ders verdi. Ayrıca, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

Beril Dedeoğlu, çözüm sürecinin bir parçası olarak oluşturulan "âkil insanlar" panelinin üyesi sıfatıyla, 2013 yılının ilk yarısında İç Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda konferans ve ziyaret gerçekleştirdi.

Beril Dedeoğlu, 22 Eylül 2015 tarihinde geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci olarak atandı. 24 Kasım 2015'te görevini, 1 Kasım Genel seçimleri sonrası oluşturulan 64. Hûkümette AB Bakanlığına yeniden getirilen Volkan Bozkır'a devretti. Bakanlık görevinin ardından, 10 Aralık 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı.

Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapan Beril Dedeoğlu, 2018 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na atanan isimlerden birisi olmuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Altan Gümüş'ün kızı olan Hatice Beril Dedeoğlu, evli ve iki çocuk annesidir.