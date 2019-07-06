06.07.2019 14:03
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Beril Eren'den piyano resitali

Beril Eren'den piyano resitali -Marmaris'te düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdiMUĞLA - Piyanist Beril Eren, Marmaris'te konser verdi.

Beril Eren'den piyano resitali
- Marmaris'te düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi
MUĞLA - Piyanist Beril Eren, Marmaris'te konser verdi. Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Marmaris Filarmoni Derneği'nin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor. İlçede kültür, sanat faaliyetlerini artırmayı hedefleyen dernek, bu kez piyanist Beril Eren'i sanatseverlerle buluşturdu. Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere ilçede yaşayan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Beril Eren konser sonrası basına açıklamalarda bulundu. Marmaris'te iki yıl önce ilk konserini gerçekleştirdiğini belirten Eren, " Marmaris'te ikinci konserim. Güzel bir atmosferde konser verdim. İzleyicilerin enerjisi güzeldi. Severek hazırladığım bir program sundum. Marmaris Filarmoni Derneği son derece disiplinli ve güzel bir dernek. Çalışmalarından dolayı Ahmet Altınöz'e ve dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum. " dedi. Beril Eren'den piyano resitali
Kaynak: İHA
Marmaris, Yerel

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