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Beritan, kavga ettiği 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde, kavga ettiği arkadaşı M.E.A.'nın (15) bıçakladığı Beritan Demir (14), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

13.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:15Beritan, kavga ettiği 15 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü

GAZİANTEP'in ilçesinde, kavga ettiği arkadaşı M.E.A.'nın (15) bıçakladığı Beritan Demir (14), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan M.E.A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Şehitkamil'e bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.A., iddiaya göre, komşularının oğlu olan arkadaşı Beritan Demir'i dışarı çağırdı. Mahalleden uzaklaşan çocuklar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.E.A., yanında getirdiği bıçağı Beritan Demir'in bacağına sapladı. M.E.A., olay yerinden kaçarken, Beritan Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beritan Demir'i ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beritan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Beritan Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. ekipleri, olay sonrası kaçan M.E.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.



Şehitkamil, Kocatepe, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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