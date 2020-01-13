Haberler » 3. Sayfa » Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler

Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te 15 yaşındaki bir çocuk, komşusunun 14 yaşındaki oğlunu dışarı çağırıp bıçakladı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:47

Gaziantep'in ilçesinde, kavga ettiği arkadaşı M.E.A'nın (15) bıçakladığı Beritan Demir (14), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan M.E.A, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

EVİNDEN ÇAĞIRIP BIÇAKLADI

Dün akşam, Şehitkamil'e bağlı Kocatepe mahallesinde meydana gelen olayda,M.E.A, iddiaya göre, komşularının oğlu olan arkadaşı Beritan Demir'i dışarı çağırdı. Mahalleden uzaklaşan çocuklar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyüp kavgaya dönüşürken M.E.A, yanında getirdiği bıçağı Beritan Demir'in bacağına sapladı. M.E.A, olay yerinden kaçarken, Beritan Demir, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beritan Demir'i ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beritan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Beritan Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. ekipleri, olay sonrası kaçan M.E.A'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Şehitkamil, Polis, kavga, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:43  Doktora yumruğa 10 ay 25 gün hapis cezası hekimleri sevindirdi - Haberler
13:43  Eğirdir'de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı - Haberler
13:36  Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler
13:36  İnegöl'de kalaşnikoflu cinayet sanıklarına savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Haberler
13:35  AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başvuruları başladı - Haberler
12:56  Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu - Haberler
12:39  Uçak skandalı İran'da protestoların seyrini değiştirdi! Hükümete tepki var - Haberler
12:03  Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı - Haberler
12:00  CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı incelensin' önergesine AK Parti'den yanıt: Siyasi propaganda yapmak istiyorlar - Haberler
13.01.2020 13:50:36