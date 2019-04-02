Berivan Helen Işık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Siirt belediye başkan adayı Berivan Helen Işık oldu. HDP adayı Berivan Helen Işık, Siirt belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Siirt belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Siirt belediye başkan adayı Berivan Helen Işık ile ilgili seçim sonuçları ve Siirt belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Siirt belediye başkan adayı Berivan Helen Işık oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Siirt belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Siirt aday yarışı ve Siirt seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Siirt Seçim Bilgileri

Siirt belediyesi için toplam sandık sayısının 268 olduğu belirlendi.

Siirt belediyesi için açılan sandık sayısının ise 268 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Siirt belediyesi için katılım oranının ise % 82,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Siirt toplam seçmen sayısının ise 87.793 olduğu belirlendi.

Siirt belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 72.680 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Siirt Belediye Başkan Adayı Berivan Helen Işık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Siirt belediye başkan adayı olarak gösterilen Berivan Helen Işık, Siirt yarışında % 48,36 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Berivan Helen Işık toplamda 33.227 adet oy sayısına ulaştı.

Berivan Helen Işık Kimdir?

Berivan Helen Işık, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Batman'da okudu. Anadolu Universitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun oldu. Batman Belediyesi bünyesindeki Kadın Danışmanlık Merkezinde koordinatörlük yaptı. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Işık, daha sonra HDP Batman İl Teşkilatında görev aldı.

Işık, 1 çocuk annesidir.

HDP Siirt belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.