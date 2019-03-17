Berk Oktay'ın Uygunsuz Fotoğraflarını Sızdıran Merve Şarapçıoğlu'nun 6 Yıl Hapsi İsteniyor

Oyuncu Berk Oktay ve boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Merve Şarapçıoğlu, arasında sular durulmuyor.

Berk Oktay'ın, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen avukat eşi Merve Şarapçıoğlu hakkında savcılık, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan, altı yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

IP ADRESLERİ EŞİNİN ANNESİNE AİT

Oktay'ın suç duyurusundan sonra 13 hesabın IP adreslerinin (İnternet Protokol), avukatın annesi Sibel Asım olduğu tespit edildi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Oyuncuyla boşanma davası devam eden Şarapçoğlu, ifadesinde hesapların kendisine ait olduğunu ancak hack'lendiğini söyledi. Avukat, fotoğrafların paylaşıldığı diğer 12 hesabı da kendisinin oluşturmadığını anlatarak, "Annem üzerine kayıtlı hattı ben kullanıyorum. IP üzerinden erişimin nasıl yapıldığı konusunda bilgim yok. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

ANNESİNE AİT TELEFON KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Savcı, iddianamede, Şarapçıoğlu'nun annesine ait telefon hattını kullandığını kabul ettiğini hatırlatarak, beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi.