Berkant Aygül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR SINDIRGI belediye başkan adayı olan Berkant Aygül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR SINDIRGI ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Berkant Aygül isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR SINDIRGI adayı Berkant Aygül kimdir? BTP BALIKESİR SINDIRGI adayı Berkant Aygül yüzde kaç oy aldı?

Berkant Aygül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR SINDIRGI belediye başkan adayı olarak gösterilen Berkant Aygül SINDIRGI ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. SINDIRGI ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Berkant Aygül adlı BTP adayı toplamda 52 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR SINDIRGI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.