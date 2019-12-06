Berkant Uluer Kimdir ?

Reklam ajansı ile kendini kanıtlayan bir çok ünlü ve markalarla iş birliği yaptıktan sonra e-ticaret işine girerek fark yaratmıştır. Türkiye'de e-ticaret sektöründe fark yaratan Berkant Uluer "Mirana Kozmetik" adı altında internetten Türkiye, Avrupa Ülkeleri ve Orta doğu ülkelerine yüksek hacimlerde kozmetik ürün satışları yapıyor.

Mirana Kozmetik Ceo'su Berkant Uluer; "Türkiye'de sahte ve bandrolsüz bütün ürünlere karşı savaş açtık, %100 doğal kaynaklı cilt ürünlerimizde dünyada bu türk markasını herkese duyuracağız." diyor.

Türkiye'de bayilik isteyen güzellik merkezleri vekuaförlere bayilik vereceğini açıklayan Berkant Uluer Mirana Kozmetik markasıyla adını altın harfler ile güzel yerlere yazdırak gibi duruyor.

Yurtdışı satışı ile ilgili konuşan Berkant Uluer;

"Yurtdışındaki hedeflerimiz büyük. Öncelikle bu enflasyon zamanında ülkemize döviz soktuğumuz için çok memnunuz. Ürünlerimiz yurtdışında birçok ülkede satılmaktadır. Ciddi bir talep vardır. Kaliteye özen gösteriyoruz ve karşılığını müşteri memnuniyetiyle alıyoruz. Azerbeycan ve Suudi Arabistan'dan gelen yatırım tekliflerini şu an için kabul etmedik. Büyüyerek ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.