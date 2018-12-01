Berkay Ankaralıları Coşturdu

Programına "Benim Hikayem" şarkısı ile başlayan şarkıcı, "Ankara hoş geldin, bu akşam hep beraber eğlenmeye hazır mıyız? " cümlesini kurarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Geniş repertuvarı ve sevilen bir çok şarkısını sevenlerine söyleyen Şahin, bir süredir sahnesinde alışkanlık haline getirdiği iskemleli performans geleneğini sürdürdü. Konserinin oralarına doğru bir ara soluğu sandalyenin üzerinde alan Berkay, bir süre performansına bu şekilde devam etti.

Yaklaşık iki saatlik sahne performansıyla hayranlarından büyük beğeni alan Berkay, konserini "Gel Gel" şarkısıyla noktaladı.