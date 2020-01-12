Berkay'dan şaşırtan estetik çıkışı!

Boynunda fıtık başlangıcı olduğu için fizyoterapi gördüğünü ve bir yandan pilates yaptığını anlatan Berkay geçenlerde eşi ve çocuklarıyla gittiği Maldivler'de 200 bin liraya tatil yaptığı haberlerine sitem etti.& ;

'Herkes gidiyor biz gidince mi sıkıntı oluyor?'





Geceliği 35 bin lira olan ultra lüks otelde bir hafta geçiren şarkıcı, tatil maliyetiyle ilgili çıkan haberler üzerine "Herkes gidiyor biz gidince mi sıkıntı oluyor? Allah herkese nasip kat kat fazlasını nasip etsin" dedi.& ;





Berkay ayrıca eski dostu Murat Dalkılıç'ın birkaç kez estetik operasyon yaptırdığı açıklamasının hatırlatılmasıyla "Ben karşı değilim estetiğe ama iğneden korktuğum için yaptıramıyorum" şeklinde konuştu.



