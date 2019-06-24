Berkay duruşma sonrası geldiği Çeşme'de eşiyle tatilde

ŞARKICI Berkay Şahin, İstanbul Emirgan'daki bir barda kavga ettiği milli futbolcu Arda Turan ile ilgili davanın geçen 19 Haziran'da görülen ikinci duruşmasının ardından geldiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da, eşi Özlem Şahin ile tatil yapıp, stres atıyor.Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin, geçen 10 Ekim'de Emirgan'daki bir eğlence mekanında kavga etti ve mahkemelik oldu. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması geçen 19 Haziran'da yapıldı. Tarafların ve tanıkların ifadelerinin dinlendiği duruşma 11 Eylül'e ertelendi.Davanın ardından şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Şahin ile stres atmak için soluğu İzmir'in Çeşme ilçesindeki tatil cenneti Alaçatı'da aldı. Terlik ve siyah rahat bir kıyafet ile Alaçatı sokaklarında, elini sımsıkı tuttuğu eşi ile gezen Berkay, kendisini görüntülemek isteyen gazetecilerin davayla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Bir süre sonra bir kafeteryaya oturan Şahin çifti, uzun süre sohbet etti.

- İzmir