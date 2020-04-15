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Berkay 'Evde Kal' konserlerinin yeni konuğu olacak

Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle yayınlanan 'Evde Kal' konserlerinin konuğu Berkay olacak.

15.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:45
Berkay 'Evde Kal' konserlerinin yeni konuğu olacak

Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle yayınlanan 'Evde Kal' konserlerinin konuğu Berkay olacak. Genç şarkıcı, yazın gerçekleşen Harbiye Açıkhava konseri yayınından önce canlı olarak müzik severlere seslenecek.

Demirören Medya'nın '#EvdeKalMüzikleKal' konsepti, Poll Production ile yapılan iş birliği sonrası Youtube kanalında konser yayınıyla devam ediyor. Türkiye'nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve öncesinde yaptıkları canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Berkay, 15 Nisan akşamı 21.30'da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. 2019 yazında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen ve 13 kişilik orkestrasının kendisine eşlik ettiği konseri ilk kez hayranlarıyla paylaşacak. Berkay, hayranlarından gelecek soruları da canlı yayında cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Berkay'ın ardından önümüzdeki günlerde Muazzez Ersoy&Kutsi, Ümit Besen&Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Halil Sezai& Kibariye, Merve Özbey&Fettah Can, Yıldız Tilbe, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Serkan Kaya, Deniz Seki&Rafet El Roman, Mustafa Keser&Muazzez Abacı konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Berkay Şahin, Evde Kal, Magazin
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