Berkay ile Arda Turan arasındaki davanın ikinci duruşması başladı

Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga etmiş ve mahkemelik olmuşlardı. Berkay ve Arda Turan davasının ikinci duruşması duruşması başladı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor..

GECE KULÜBÜNDE KAVGA ETTİLER

Emirgan'da 10 Ekim 2018'de Gizli Kalsın isimli eğlence mekanında futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği, çıkan tartışma sonrası Arda'nın Berkay'a kafa atarak burnunu kırdığı ve hastanede silahla ateş ettiği, Berkay'ın da Arda'ya hakaret ettiği iddia edilmişti.Berkay ve eşinin şikayetçi üzerine Arda Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Aynı davada Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Berkay Şahin, korumasıyla birlikte adliyeye geldi

DURUŞMA ERTELENMİŞTİ

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Arda Turan ile Berkay'ın arasına adliyenin özel güvenlik görevlisi oturdu. Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti. Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma sona erdi. Duruşma 19 Haziran'a ertelenmişti.