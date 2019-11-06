2 milyon TL'ye araba alan Berkay, plakasını eşinin ve kendi baş harfinden yaptırdı

Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat almıştı. Ancak Berkay ve eşi, saati iade edip parasını almak isteyince durumdan haberdar olan Akalın çok sinirlenmiş, "Hediye satılmaz" diyerek çifte küsmüştü. Hediye polemiğiyle gündemden düşmeyen Berkay Şahin, bu kez de yeni arabasıyla gündeme geldi.

2 MİLYON TL'LİK LÜKS ARAÇ

Ayakligazete.com sitesinin haberine göre ünlü şarkıcı, Fulya'da bulunan galeriye giderek son model Bentley marka araç satın aldı. Berkay, lüks araç için kesenin ağzını açarak 2 milyon 200 bin lira ödedi. Berkay ve eşi Özlem Şahin'in baş harflerinden oluşan özel "BOS" plaka yaptıran şarkıcı, yeni aracının önünde ise galerinin sahipleri Erkan Özkaya ve Fatih Terim'in damadı olan Volkan Bahçekapılı ile birlikte poz verdi.