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2 milyon TL'ye araba alan Berkay, plakasını eşinin ve kendi baş harfinden yaptırdı

Demet Akalın ile yaşadığı hediye polemikle gündemden düşmeyen şarkıcı Berkay Şahin, 2 milyon 200 bin TL ödeyerek aracını yeniledi. Şarkıcı, aracına eşi ve kendi adının baş harflerinden oluşan özel bir plaka yaptırdı.

06.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:44

Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat almıştı. Ancak Berkay ve eşi, saati iade edip parasını almak isteyince durumdan haberdar olan Akalın çok sinirlenmiş, "Hediye satılmaz" diyerek çifte küsmüştü. Hediye polemiğiyle gündemden düşmeyen Berkay Şahin, bu kez de yeni arabasıyla gündeme geldi.

2 MİLYON TL'LİK LÜKS ARAÇ

Ayakligazete.com sitesinin haberine göre ünlü şarkıcı, Fulya'da bulunan galeriye giderek son model Bentley marka araç satın aldı. Berkay, lüks araç için kesenin ağzını açarak 2 milyon 200 bin lira ödedi. Berkay ve eşi Özlem Şahin'in baş harflerinden oluşan özel "BOS" plaka yaptıran şarkıcı, yeni aracının önünde ise galerinin sahipleri Erkan Özkaya ve Fatih Terim'in damadı olan Volkan Bahçekapılı ile birlikte poz verdi.

2 milyon TL'ye araba alan Berkay, plakasını eşinin ve kendi baş harfinden yaptırdı

Demet Akalın, Berkay Şahin, Magazin

Kaynak: Diğer


YORUMLAR (8)
ILLETYUS:Harbiden bunuda dinleyen salak varmı yahu
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HAKAN:Tam kendisine yakışan bir plaka işte keşke Türkçe karakter kullanılsa plakalarda BOŞ olurmuş tam olurmuş. . .
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ŞAMPİYON:Tipe bak ya tam vırto
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DUMDUK:BU ARKADAS ARDANIN OLAYINDA MAHKEMEYE AYLIK GELIRIM 1000 TL DEMEMIS MIYDI
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KRALO:işin üzücü tarafı ise hakim, sen yargı ile dalga mı geçiyorsun deyip hiç bi ceza vermemiş olması. adam alalen dalgasını geçti gitti ya.
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YUNUS EMRE:aynen öyle :)
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ULTRAKEDİ:Sağdaki Fatih Terim''in damadı değil mi ?
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ALLAH TOPUNUZU ISLAH ETSİN:Mahkemede beyan ettiğin kazançla bu arabayı nasıl aldın Berkay efendi.
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