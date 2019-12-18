Haberler » Güncel » BERKAY İŞLEV'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA - Haber

BERKAY İŞLEV'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA

Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren Berkay İşlev (16) ve Ramazan Çelik'in (28) ölümüne ilişkin biri tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada karar verildi.

18.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:20BERKAY İŞLEV'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA
Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren Berkay İşlev (16) ve Ramazan Çelik'in (28) ölümüne ilişkin biri tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan 18 yaşından küçük H.K.'a "Ramazan Çelik'i kasten öldürme" Berkay İşlev'e yönelik "Çocuğa karşı kasten öldürme" ve "Kasten yaralamak" suçlarından toplam 31 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi.  Çatışma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gruptakiler arasında arbede yaşanıyor. Şüphelilerden biri elindeki uzun namlulu silahla ateş etmeye çalışırken, çevredekiler silahı almak için hamle yapıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sokakta yaşanan kavga

-Eli silahlı şüpheli

-Şüphelinin ateş etmeye çalışması

-Silahı almaya çalışanlar


- İstanbul

Ramazan Çelik, Berkay Şahin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:00 Alkollü mekan önündeki silahlı saldırı anı kamerada - Haber
19:00 Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak - Haber
19:00 TÜRKPA'nın faaliyeti güçlendiriliyor - Haber
19:00 Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü - Haber
19:00 Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı 'Seni nasıl yakaladım' dedi - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 19:05:29