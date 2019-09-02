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Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı!

Medipol Başakşehir; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu milli oyuncu Berkay Özcan'ı bir yıllığına kiraladı.

02.09.2019 18:08

Transfer döneminin bitimine saatler kala Başakşehir, bir transfer daha açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, milli oyuncu Berkay Özcan'ı bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Başakşehir kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart'tan Hamburg'a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ümit milli takımımızın kaptanlığını yapan Berkay Özcan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." Genç oyuncuyu Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de transfer etmek istiyordu.

Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı!

Berkay Özcan, Başakşehir, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (1)
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